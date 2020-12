15 dicembre 2020 a

a

a

La Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato la commercializzazione negli Stati Uniti del primo test per il Covid-19 fai da te e senza prescrizione medica. L'autorizzazione del test, che può indicare la presenza del virus in 20 minuti e che verrà venduto al prezzo di 30 dollari, è un "passo importante" nella lotta al Covid-19, ha commentato il capo della Fda, Stephen Hahn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.