Fabio Fazio si offre volontario per il vaccino Covid. La proposta al commissario Arcuri

Giada Oricchio 13 dicembre 2020 a

Fabio Fazio dà il buon esempio e si offre volontario per il vaccino contro il Covid-19. Nella puntata di “Che Tempo Che Fa” in onda domenica 13 dicembre, il conduttore ha intervistato Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, e in merito all’imponente campagna di vaccinazione ai nastri di partenza anche in Italia, Fazio ha risposto indirettamente a quei medici che hanno dichiarato che non si sarebbero vaccinati senza dati sicuri: “Mi offro volontario, se vuole, subito, lo dico pubblicamente”. E Arcuri: “Accolgo con piacere questa offerta e la disturberò quanto prima perché ciò possa accadere così che tutti noi possiamo dare l’esempio”.

