Paolo Rossi, il toccante post di Myrta Merlino: cosa ho visto negli occhi del mio Marco

L'immagine dei campioni dell'Italia mundial dell'82 che porta sulle spalle il feretro di Paolo Rossi ha colpito il Paese. Myrta Merlino, la giornalista e conduttrice di La7, compagna di Marco Tardelli colonna di quella squadra, ha postato la foto dei funerali di Pablito a Vicenza con un commovente messaggio.

"Sono stati giorni molto cupi, strani, sospesi. Oggi ho visto tanto, negli occhi stravolti dal dolore di Marco, nel volto rigato dalle lacrime di tutti. Eroi che si scoprono mortali, spauriti, fragili. La vita li ha allontanati ma oggi li ha richiamati in un momento cruciale e terribile al dovere di essere una squadra, di reagire insieme, di sorreggere insieme una moglie distrutta, di fare quello che il loro Vecio (il ct Enzo Bearzot, ndr), maestro di calcio e di vita, gli ha insegnato e che da allora non hanno più dimenticato", scrive la conduttrice de L'aria che tira.

"Credetemi, per me sono stati momenti molto forti, di emozioni struggenti, ma la sensazione più forte che ho avuto è che il tempo non sia riuscito a cambiare quei ragazzi dell’82, che oggi reagiscono, sempre rigorosamente insieme, alla morte del loro compagno fratello prediletto con il coraggio e la semplicità di allora... Ciao Paolo", è il saluto della Merlino al grande campione.



