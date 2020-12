Dritto e Rovescio, Enrico Montesano contro le restrizioni di Giuseppe Conte: "Così sepolti vivi"

Giada Oricchio 10 dicembre 2020 a

a

a

Enrico Montesano, ospite della puntata di giovedì 10 dicembre di "Dritto e Rovescio", la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete4, urla il suo dissenso: "Basta con queste restrizioni! Ci volete sepolti vivi".

Un albero di Natale "segno di speranza" fa da sfondo al collegamento con Enrico Montesano che, a "Dritto e Rovescio", parte con il piede sull'acceleratore: "Non mi far fare battute...diciamo che queste palle sono tutte sane". L'artista torna serio sugli spostamenti tra Regioni vietati nell'ultimo Dpcm e attacca l'esponente del PD Beatrice Lorenzin: "Non credo che queste chiusure e restrizioni servano a molto. Ci sono sempre più contagiati e morti e questo mi dispiace. È da marzo che facciamo sacrifici e non avete fatto niente. Avete distrutto il sistema economico e sanitario, mancano i medici, gli infermieri, li avete mandato in pensione, mancano le strutture. I sacrifici non sono serviti a niente! Per il resto lascerei aperto, ci volete rinchiudere in casa per farci rattristare, ci volete morti, sepolti vivi, non so a vantaggio di chi. Il mondo dello spettacolo è chiuso e non è il solo. I pescatori di Mazzara del Vallo sono ancora bloccati, Chico Forti è ancora in prigione, però la vita continua, deve farlo su nuovi sistemi, avete poche idee e confuse. La gente è responsabile e si informa? Ma dove?! Ai tg servi del potere?!".

Dopo una battuta non felice su Carola Rachete e i nonni ("A chi non ha nonni coraggiosi, suggerisco di chiamare Carola Rachete che li sperona come la Guardia di Finanza"), il comico sottolinea: "I dati dicono che siamo i peggiori d'Europa nel contenimento della pandemia, tutte queste misure restrittive... Ma lasciamo liberi gli italiani, è da marzo che siamo chiusi...fateci lavorare... Poi parlate della terza ondata che sarà terribile...ma non è detto che verrà...parlate con i medici che curano il virus davvero non con quelli che vanno in televisione. Avete sbagliato le terapie, gli avete bruciato i polmoni, gli avete dato ancora tachipirina", la Lorenzin chiede i nomi dei medici virtuosi e Montesano: "Montanari ad esempio (ma l'ex Ministro precisa che non è medico, nda). Abbiamo sentito veterinari, zanzarologi, sentiamo quelli seri".

