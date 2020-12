Litiga con la moglie e cammina per 450 chilometri. Tutti pazzi per il Forrest Gump di Como

02 dicembre 2020 a

Litiga con la moglie e per far sbollire la rabbia cammina per 450 chilometri. La storia del marito marciatore, novello Forrest Gump che dopo una discussione in casa si è allontanato senza soldi e cellulare per una settimana macinando la strada che separa Como, la sua città, e Fano, nelle Marche, ha acceso la fantasia e l'ironia del web.

L'uomo di 4 anni è stato fermato dalla polizia mentre camminava da solo lungo la Nazionale all’altezza di Gimarra alle due di notte. Visto che stava violando le regole anti-Covid, uscendo con il coprifuoco notturno, l'uomo un po' malconcio ma lucido è stato portato in commissariato e lì è uscita la bizzarra storia.

Già, perché ha detto agli agenti di essere uscito di casa dopo una lite con la moglie e di aver cominciato a camminare. Ma i poliziotti, cercando il suo nome sui database delle forze dell'ordine, hanno visto che era stata denunciata la sua sparizione già da una settimana, proprio dalla moglie preoccupata per non averlo visto tornare a casa.

SI calcola che il 48enne comasco abbia camminato 450 chilometri con una media di 65 chilometri al giorno. "Sono venuto a piedi fin qui. Non ho usato nessun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po’ stanco", le parole dell'uomo ai poliziotti come riportato dal Resto del carlino che ha dato la notizia.

Il "marciatore" allora è stato accompagnato in albergo in attesa che la moglie, avvertita dalle autorità, venisse a prenderlo. Al suo arrivo ha trovato la multa da 400 euro per violazione del coprifuoco.

La storia ha scatenato l'ironia del web per il "Walking class hero", come si legge in una vignetta dell'illustratore satirico Emiliano Carli. A dedicare il suo Caffé al "Maritoneta" è Massimo Gramellini. "In questo anno isterico, a tanti sarà capitato di uscire di casa sbattendo la porta. Erano fughe che finivano in fondo alle scale, appena ci si rendeva conto di non poter andare oltre", si legge sulla prima pagina del Corriere. "La moglie si è precipitata a Fano - racconta Gramellini - è proprio vero che in amore vince chi fugge, anche se non è ancora chiaro se lui si sia lasciato prendere vivo".

