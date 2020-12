Lilli gialla di rabbia? Ma no, erano le sue scarpe da soccorso stradale

02 dicembre 2020 a

Chi ha assistito il 2 dicembre alla puntata di Otto e mezzo ha trovato una Lilli Gruber quasi arrabbiata, e comunque piena di livore nei confronti di qualsiasi ipotesi di apertura al Natale degli italiani, dai pranzi alle messe. Le ha fatto da spalla la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, pronta a vietare anche quello che in realtà non è vietato fare: è la sola del gruppo alla Salute a menare gramo più del ministro Roberto Speranza. Ma Lilli si è superata quando uno scrittore ha spiegato che la pazienza degli italiani è al limite, ma per fortuna stanno arrivando i vaccini a proteggerci...: "Speriamo che questi non siano di nuovo un liberi tutti", ha chiosato la Gruber. Già, perché guai a ridare libertà agli italiani anche quando tutti siano vaccinati: magari i giovani tornano a bere quei cocktail e fare casino disturbando la conduttrice di Otto e mezzo. Sembrava livida, gialla di rabbia in studio. Ma non era lei: erano le sue straordinarie scarpe giallissime abbinate al consueto look "totale black". Hanno attirato più volte il cameraman in trasmissione, ma sarebbero da tenere sempre in auto come scarpe salva-vita da abbinare al giubbotto catarifrangente in caso d guasto al motore in mezzo alla strada...

