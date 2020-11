Ecco come ho preso il Covid. Lillo torna a casa

23 novembre 2020 a

Lillo Petrolo torna a casa dopo il ricovero in ospedale e in terapia intensiva in seguito a una polmonite da Covid. Il comico romano ha postato un video su Instagram in cui ringrazia lo staff medico del Gemelli e tutti coloro che gli sono stati vicini nei giorni della malattia. E in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera svela come ha contratto la malattia. L'attore rivela che, ogni tanto, gli capitava di abbassare la mascherina per respirare meglio. Ma lo faceva anche quando era in mezzo alla gente. Ed è così che è stato contagiato. Per questo Lillo consiglia a tutti di non farlo mai ma, se è proprio necessario, di allontanarsi dagli assembramenti.

Una volta tornato a casa, Lillo ha postato il video su Instagram. «Prima di tutto un grazie a mia moglie Tiziana» e poi allo staff di medici che lo hanno seguito nella sua battaglia contro il Covid. Il conduttore di 610 Show, lo storico programma di Radio2 in onda il sabato e la domenica dalle 10,30, animato dall’ironia di Lillo e Greg con Carolina Di Domenico e dai loro personaggi surreali, ammette che «sono momenti in cui la vicinanza e le parole di conforto aiutano più di un farmaco» ringraziando tutti gli ascoltatori e i fan che lo hanno sommerso d’affetto.

