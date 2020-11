Calo di ricavi per "L'Officina", Fabio Fazio imprenditore resta a bocca asciutta

Andrea Giacobino 19 novembre 2020 a

a

a

Brusco calo dei ricavi e degli utili per Fabio Fazio imprenditore: e niente dividendi. Qualche settimana fa, infatti, si è svolta l'assemblea degli azionisti de L'Officina, società di cui il conduttore savonese detiene il 50% mentre la quota restante è del colosso media francese Banijay.

L'Officina è la società costituita a fine 2017 che produce le trasmissioni "Che tempo che fa" e "Che fuori tempo che fa" in onda sui canali Rai e condotte da Fazio. Nel 2019 i ricavi, cioè quanto la società ha incassato dall'ammiraglia televisiva italiana a fronte della produzione, sono stati di 10 milioni di euro rispetto agli oltre 11 3,8 milioni del bilancio precedente. Presidente di L'Officina è Marco Bassetti, numero uno di Banijay in Italia, che in sede di assemblea ha proposto di non remunerare gli azionisti con un dividendo, ma di destinare a riserva l'intero utile di 459mi1a euro, in calo dai 572mi1a euro del 2018. Unica nota positiva è che anno su anno i debiti sono diminuiti da 6 milioni a 3,9, di cui 2,8 milioni verso fornitori. Mentre i crediti verso Rai sono diminuiti da 5,2 milioni a 590mi1a euro, decremento «legato - spiega la nota integrativa - ad un miglioramento del timing di incasso realizzato soprattutto mediante ricorso al factoring».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.