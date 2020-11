Il vaccino anti-Covid? Un italiano su tre non vuole saperne. Il sondaggio di Piepoli che terrorizza il governo

18 novembre 2020 a

Ma quanti italiani sono disposti a farsi somministrare il vaccino contro il Covid quando sarà disponibile? A rispondere oggi a questa domanda è un sondaggio dell'Istituto Piepoli realizzato per RaiNews 24. Innanzitutto il campione sondato dalla rilevazione è piuttosto scettico sui tempi. Alla domanda "secondo lei sarà disponibile per i primi mesi del 2021" il 51 per cento dice di no. Ma domanda delle cento pistole è "lei pensa di vaccinarsi?". Il cartello mostrato durante Newsroom Italia mostra quanta incertezza ci sia nell'opinione pubblica, un aspetto che il governo dovrà per forza di cose tenere in considerazione nelle prossime settimane per affrontare la seconda ondata della pandemia. Solo il 31 per cento del campione si vaccinerà "certamente" mentre il 37% risponde "probabilmente sì". Insomma, le autorità dovranno fare uno sforzo di comunicazione sull'efficacia del vaccino per "convincere" la maggioranza degli italiani, è quanto emerge dal sondaggio Piepoli.

E chi invece proprio non ne vuole sapere? L'8 per cento degli intervistati annuncia che "certamente" non si vaccinerà per il coronavirus, il 17% "probabilmente" non lo farà. Un italiano su quattro, mentre il 6% della popolazione si dichiara senza opinione. Insieme fanno più del trenta per cento degli italiani.

Lo scetticismo traspare anche sul ritorno alla normalità degli italiani. Il 41% pensa che ne usciremo solo a fine 2021. Platea spaccata sulle misure da applicare: per il 57% va bene il sistema delle zone gialle, arancioni e rosse. Il 43 per cento vorrebbe un lockdown nazionale.

In un sondaggio mostrato ieri a Dimartedì, su La7, era emerso che mezza Italia ha paura di farsi il vaccino anti-Covid 19. Secondo la rilevazione Ipsos per la trasmissione diMartedì il 16% degli italiani dichiarano che non si vaccineranno se il farmaco sarà disponibile nel 2021, e il 42% aspetterà per capirne l’efficacia.

