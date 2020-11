Scarpe Lidl già introvabili ovunque. Adesso vanno a ruba sul web

17 novembre 2020 a

Le hanno messe in vendita nei negozi Lidl di tutta Italia. E sono andate letteralmente a ruba. Le sneakers multicolore targate Lidl in negozio costavano soltanto 12,99 euro ma, in poche ore, sono diventate letteralmente introvabili.

Anzi sono diventate perfino un caso. Sono state messe in vendita sui canali online come Ebay e Subito.it raggiungendo prezzi stratosferici. In alcuni casi le scarpe sono arrivate a costare fino a 1.500 euro. Insomma un vero affare per i pochissimi fortunati che sono riusciti ad impossessarsene. Resta solo un dubbio: possibile che scarpe di dubbio gusto abbiano così tanto successo? Misteri della moda.

