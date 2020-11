Il medico Baldassarre: "Zingaretti chiude tutto ma apre l'Ergife a quattromila persone per il concorso"

16 novembre 2020 a

“L’irreprensibile Zingaretti, leader del partito delle chiusure, inspiegabilmente apre l’Hotel Ergife di Roma a quattromila candidati per il concorso per la selezione di 33 dirigenti psicologi”. Lo afferma Simona Baldassarre, medico ed europarlamentare della Lega, commentando la scelta del Presidente della Regione Lazio e leader del PD, Nicola Zingaretti, di svolgere la selezione presso l’hotel romano.

“Mi chiedo come si possano far rispettare le regole di distanziamento e le precauzioni anti-covid quando si riuniscono 4mila persone nella stessa struttura. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in proposito non ha nulla da dire? Probabilmente anche in questo caso la decisione sarà stata presa grazie a dei fantomatici criteri nascosti all’opposizione. Forse è arrivato il momento – conclude l’on. Baldassarre - che la sinistra si assuma le responsabilità di una condotta così discutibile e chiarisca per quale motivo metta in pericolo la salute dei cittadini insieme con la tenuta della struttura sanitaria regionale già fortemente provata.”

