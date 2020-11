Il Covid in Italia già dall'estate 2019. La scoperta clamorosa da uno studio sui tumori

15 novembre 2020 a

Più passa il tempo più arrivano le conferme scientifiche sulla "retro-datazione" del Covid-19. Uno studio condotto dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano rivela infatti che il nuovo Coronavirus circolava in Italia già nell'estate del 2019. Un dato sorprendente che emerge dalla ricerca della fondazione Irccs “Unexpected detection of SARS-Cove2 antibodies in the pre-pandemic period in Italy” Giovanni Apolone, direttore dell’Istituto, pubblicata l’11 novembre sul Tumori Journal e di cui scrive oggi il Corriere.

Quando ne usciremo? Per chi ha fatto il vaccino non prima del prossimo inverno

Tutto parte con uno studio sperimentale su un particolare tipo di tumore al polmone che ha coinvolto 959 volontari sani tra settembre 2019 e marzo 2020. Quando poi è esplosa la pandemia di Covid si è deciso di fare test sierologico sui campioni ematici conservati: su 959 111 sono risultati positivi. E sei avevano sviluppato gli anticorpi per il Covid molti mesi prima del febbraio scorso, data dei primi "avvistamenti" del virus.

