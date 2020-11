L'ultima del presidente turco Erdogan, ora vuole venire allo stadio Olimpico

Gianfranco Ferroni 13 novembre 2020 a

Quando partiranno i prossimi europei di calcio, rinviati in seguito alla emergenza Covid-19, tutti sperano di aver già dimenticato il virus: fatto sta che il giorno 11 giugno 2021, allo stadio Olimpico di Roma, il programma dell’attesa manifestazione sportiva prevede la partita inaugurale. Ma quale sarà la squadra che dovrà affrontare l’Italia per dare il via al torneo? La Turchia. Preparatevi, perché il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quel giorno, vuole proprio esserci a Roma. E con tanti tifosi.

