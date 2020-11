"Ho urlato e mi hanno colpito". Il direttore del Credit Agricole racconta il terrore in banca

03 novembre 2020 a

a

a

"Sono entrati dai sotterranei, poi ho urlato e c'è stata una breve colluttazione". A parlare ancora in preda al panico è il direttore della filiale del Credit Agricole rapinata questa mattina in via Stoppani a Milano. Il direttore della filiale si è fatto medicare dai sanitari del 118 accorsi sul luogo della rapina. "Mi hanno colpito col calcio della pistola alla nuca - racconta - ma non hanno infierito su di me. Poi quando ho urlato che c'era una rapina una delle colleghe è riuscita a scappare". I rapinatori erano più di sei e hanno cercato di accedere al caveau della banca senza riuscirci. Hanno, invece, avuto accesso alle cassette di sicurezza dei clienti ma l'ammontare del bottino non è stato ancora quantificato con esattezza.

Milano, rapina in banca: rapinatori in fuga

La rapina andata in scena nella filiale di via Stoppani è stata da film. Banditi passati dai tombini, ostaggi presi in banca e fuga dai tombini con la banca circondata dalla polizia pistola in pugno. Al momento della rapina nella filiale c'erano tre dipendenti. Il direttore della filiale ha riportato una contusione dopo essere stato colpito alla testa con il calcio della pistola da uno dei rapinatori. Incolumi le altre due dipendenti, due donne di 30 e 49 anni. La 30enne, in stato di agitazione, è riuscita a fuggire dalla banca durante la rapina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.