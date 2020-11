03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Traffico bloccato e linee del trasporto pubblico di superficie deviate in zona piazza Ascoli a Milano a causa della rapina avvenuta in una filiale di via Stoppani. Atm, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha terminato le corse delle linee 5 e 33 in via Lazzaretto/Tunisia e della linea 19 in viale Piave/Bixio, mentre per le linee dei bus 60 e 92 sono state deviate.