Coronavirus, Roberto Burioni contro Giuseppe Conte: "Il vaccino in arrivo? Italiani trattati come bambini"

01 novembre 2020 a

"Capisco l’esigenza di motivare i cittadini nei sacrifici durissimi che sono necessarî, ma non è possibile trattare gli italiani come bambini di 5 anni che credono a Babbo Natale". Picchia durissimo il virologo Roberto Burioni sul governo che annuncia l'arrivo delle prime dosi di vaccino contro il coronavirus già a dicembre. Il premier viene sbugiardato dal medico che in un tweet accusa il governo di trattare gli italiani come bambini di 5 anni.

