Covid, il piano di Cts e Ministero: un saturimetro a ogni famiglia per capire se è polmonite

29 ottobre 2020 a

Al ministero della Salute si sta studiando di consegnare un saturimetro per ogni famiglia. Dell'ipotesi se ne è discusso anche nel Comitato tecnico scientifico, fa sapere Luca Richeldi, pneumologo primario al Gemelli e presidente della Società italiana di pneumologia nonché membro del Cts. In un'intervista a la Repubblica, Richeldi ha spiegato: "E' uno strumento semplicissimo da usare e ci dice quanto ossigeno abbiamo ne sangue. Se il livello è più basso di 90 bisogna avvertire il medico e ci dice se siamo a rischio polmonite". Perché, come spiega Richeldi, "il rischio del Covid è proprio la polmonite interstiziale".

