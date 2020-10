Dpcm, le imprese scrivono a Conte: "Vogliamo i dati scientifici sui contagi"

26 ottobre 2020 a

"Gentile presidente Giuseppe Conte, siamo qui per chiederle una serie di provvedimenti che mettano in sicurezza economica le nostre aziende in modo tale da permettere la sopravvivenza delle stesse fino a fine emergenza sanitaria". Inizia così la lettera appello al governo inviata dal presidente Mio Italia, Paolo Bianchini. "Il documento con le nostre richieste - scrive Bianchini - lo abbiamo consegnato martedì scorso al sottosegretario Pier Paolo Baretta. Oggi Le chiediamo un aspetto da molti trascurato e poco evidenziato, la sicurezza della nostra salute. In base agli ultimi DPCM abbiamo avuto la netta sensazione che sia cambiato qualcosa rispetto l’incidenza del contagio all’interno delle nostre attività. Le chiediamo ufficialmente di fornirci gli studi e le evidenze scientifiche prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico che dimostrino che i ristoranti, i bar, i pub, le pizzerie e tutti i luoghi della somministrazione sono la causa della risalita dei contagi. Temiamo per la nostra salute e quella dei nostri dipendenti, per questo cerchiamo un confronto sereno per arrivare a delle soluzioni che aiutino a frenare questa inarrestabile crisi".

