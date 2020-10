Violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ecco le condanne per gli scontri di Napoli

24 ottobre 2020 a

Sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 8 mesi. con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa, i due 32enni arrestati a Napoli durante gli scontri avvenuti a ridosso di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

I due, con precedenti per droga, entrambi del quartiere Vasto, sono stati arrestati in flagranza di reato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e giudicati con rito giudizio direttissimo.

