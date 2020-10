Viaggio nelle terapie intensive. I posti letto sono già occupati

23 ottobre 2020 a

Le terapie intensive degli ospedali lombardi sono già in affanno. In queste prime settimane di seconda ondata la situazione si sta già traducendo in un'emergenza. Il numero dei malati di coronavirus aumenta e i sanitari fanno fatica a dare a tutti l'assistenza adeguata. Cosa succederà se i numeri dovessero aumentare ulteriormente?

Se lo chiede il servizio tv andato in onda nel corso di Piazza Pulita su La7. E l'inchiesta parte proprio dall'ospedale di Cremona, da dove tutto era partito durante la prima ondata dell'epidemia.

