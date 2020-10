Coronavirus: in Lombardia 29 morti e 156 in terapia intensiva (+22)

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono altri 4.125 nuovi positivi al Sars-Cov-2 con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all'11,5%, secondo gli ultimi dati della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte per complicazioni legate al virus 29 persone e sono aumentati ancora i ricoveri, tanto che domani aprirà l'ospedale in Fiera a Milano.

In terapia intensiva da ieri sono andate 22 persone in più, per un totale di 156 posti occupati, mentre gli altri ricoveri in ospedale sono saliti a 1.695, +174 persone in più. I guariti e i dimessi sono 468 rispetto a ieri.