Coronavirus in Quirinale, lo chef del presidente Mattarella è positivo: raffica di tamponi

Lo chef di Sergio Mattarella positivo al coronavirus. La notizia è stata confermata dal Quirinale dopo l’anticipazione del Foglio online. Dopo la conferma del contagio del cuoco sono scattati i tamponi a raffica su tutto lo staff oltre alla sanificazione delle cucine e sale riunioni. Al Quirinale sono presenti in totale cinque chef: il cuoco contagiato, leggermente sintomatico ma in buone condizioni e in isolamento da una settimana, fa parte dell team che prepara pranzi e cene per lo stesso Capo dello Stato e per i suoi collaboratori. Mattarella al momento non è in isolamento e sono state prese tutte le misure previste dal protocollo sanitario.

