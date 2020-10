Bollettino coronavirus: il 23 ottobre oltre 19mila positivi e 91 morti, impennata di contagi e ricoveri

23 ottobre 2020 a

Nuova impennata dei contagi da coronavirus, saliti a 19.142 casi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino di venerdì 23 ottobre del Ministero della Salute: l'impennata dei nuovi casi su 182.032 tamponi analizzati con il tasso di positività che schizza al 10,5%. Si contano 91 morti e 2.352 guariti.

Gli attualmente positivi salgono a 186.002, di cui 174.404 sono asintomatici e in isolamento domiciliare. E mentre salgono i contagi e dagli ospedali arriva l'sos su personale e posti letto (nelle ultime 24 ore ci sono stati 855 ricoverati con sintomi - 10.549 in totale - e 57 in terapia intensiva - 1.049 in totale), il presidente della Campania Vincenzo De Luca chiede al governo il lockdown nazionale e chiude per un mese la Campania. Anche gli scienziati premono sulle istituzioni con un accorato appello: in 100 esperti scrivono al governo Conte e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Servono misure drastiche entro 2/3 giorni" dichiarano. Uno scenario che sembra quello già vissuto a marzo scorso, nonostante due Dpcm a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro e il coprifuoco in vigore da stanotte. Il lockdown bis si avvicina?

