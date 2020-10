Niente treni dopo il 12 dicembre. Sul Natale l'ombra del lockdown

22 ottobre 2020 a

Chi prova a prenotare un treno con partenza dopo il 12 dicembre non ci riesce. Sul sito di Trenitalia il risultato è che "non ci sono soluzioni disponibili", su quello Ntv le date non sono nemmeno selezionabili. Per questo il sito Dagospia avanza un dubbio tremendo: cosa sanno le società ferroviarie che noi ancora non sappiamo? Il loro servizio clienti fa sapere che quest'anno il cambio dell'orario avverrà più tardi dell'anno scorso, il 13 dicembre appunto, e che per questo le tratte non sono ancora disponibili e prenotabili.

L'atroce dubbio, però, resta intatto. E se fosse solo prudenza per un lockdown di Natale che si avvicina a grandi passi? Le società ferroviarie potrebbero preferire aspettare ancora un po' per capire cosa succederà piuttosto che vendere biglietti che poi dovranno rimborsare ai clienti. Non resta che capire meglio cosa succederà. E, nel frattempo, rimettere le valigie nell'armadio.

