Trenord: nuovo treno Caravaggio su linea S8 Milano porta Garibaldi-Carnate-Lecco

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - È partita questa mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzione Milano Porta Garibaldi la prima corsa del nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco. Da oggi il convoglio ad alta capacità di Trenord effettua sulla linea 12 corse giornaliere anche il sabato e nei festivi. Circolando in una composizione di cinque carrozze con 598 posti a sedere, Caravaggio offre ai passeggeri della linea S8 un ambiente di viaggio confortevole - grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili - e accessibile. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l'informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza.

Sono effettuate dal treno Caravaggio le seguenti corse: 10825 (Lecco 6.06-Milano P. Garibaldi 7.08); 10828 (Milano P. Garibaldi 7.22-Lecco 8.24); 10835 (Lecco 8.36-Milano P. Garibaldi 9.38); 10838 (Milano P. Garibaldi 9.52-Lecco 10.54); 10845 (Lecco 11.06-Milano P. Garibaldi 12.08); 10854 (Milano P. Garibaldi 13.52-Lecco 14.54); 10861 (Lecco 15.06-Milano P. Garibaldi 16.08); 10864 (Milano P. Garibaldi 16.22-Lecco 17.24); 10871 (Lecco 17.36-Milano P. Garibaldi 18.38); 10874 (Milano P. Garibaldi 18.52-Lecco 19.54); 10881 (Lecco 20.06- Milano P. Garibaldi 21.08); 10884 (Milano P. Garibaldi 21.22-Lecco 22.24).