Coronavirus, a Livorno se la prendono con le forze dell'ordine: carabinieri aggrediti in piazza

"Un lavoro che è tra l’incudine e il martello, tra il bene comune e la stanchezza sociale". Ormai, in piena pandemia, la rabbia sociale è esplosa e la gente se la prende con le forze dell'ordine. A Livorno è esploso il panico contro i carabinieri anti-Covid che cercavano di evitare assembramenti per tutelare la salute dei cittadini. La scena dell'aggressione contro i militari è stata ripresa in un video che ha fatto il giro dei social dopo essere stato pubblicato sulla pagina Facebook "Puntato, L’App degli Operatori di Polizia". "Prendersela con le Forze di Polizia non risolve nulla...." commentano.

