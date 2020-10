Carlini nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia

Il congresso dell'associazione svoltosi online

19 ottobre 2020

a

a

Il proferssore Massimo Carlini è stato eletto all'unanimità presidente della Società Italiana di Chirurgia. E' questa la novità più importante del 122° congresso dell'associazione, svoltosi negli scorsi giorni in modalità on line. Il titolo dell'assise era "La Chirurgia Italiana non teme le avversità”, vi hanno partecipato oltre 1.100 addetti ai lavori e da segnalare c'è il saluto del ministro della Salute Roberto Speranza.

Sono stati eletti Consiglieri dell'associazione i professori Sergio Alfieri (Roma), Ugo Boggi (Pisa), Piergiorgio Calò (Cagliari), Paolo Delrio (Napoli), Gianluca Di Mauro (Ragusa), Giacomo Ruffo (Verona), Mario Testini (Bari), Mauro Zago (Milano). In quanto a Carlini, sarà Presidente eletto per il biennio 2020-2022 e poi Presidente in carica per il triennio 2022 - 2025.

Nato a Roma nel 1957, il neopresidente si è laureato a Roma nel 1982 ed è specialista in Chirurgia Generale, Oncologica e d’Urgenza. E’ autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e ha tenuto oltre 300 conferenze, relazioni, letture e video presentazioni in italiano e in inglese.

