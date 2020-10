Jordan Belfort, il vero lupo di Wall Street si butta su e-commerce e digitale

Il finanziere che ha ispirato il film The Wolf of Wall Street interverrà in un summit di Mik Cosentino. "Voglio essere ricordato per il mio riscatto"

Il lupo è tornato e si butta su e-commerce, digitale e marketing online. Jordan Belfort, lo spregiudicato finanziere arrestato nel 1996 che ha ispirato Martin Scorsese nel film "The Wolf of Wall Street" oggi è uno stimato consulente e conferenziere. Belfort ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la preparazione del summit online organizzato dall'imprenditore digitale Mik Cosentino "InfomarketingX La Resistencia" che si terrà dal 30 ottobre al primo novembre.

"Sono convinto che il digitale possa essere un ottimo aiuto per tantissime aziende, soprattutto in questo momento storico di grandi difficoltà", ha detto Belfort sugli strumenti in mano alle imprese per risollevarsi dalla crisi dovuta al Covid-19. "Credo di poter affermare con certezza che l’e-commerce è uno dei settori più floridi, in cui io sono personalmente coinvolto - ha continuato l'imprenditore - A mio avviso, le società possono ottenere nuove fonti di guadagno grazie all'utilizzo del digital, è sufficiente qualche aggiustamento nel sito aziendale, una gestione professionale dei social media e un uso intelligente della SEO (search engine optimization) ed ecco che i risultati iniziano a essere evidenti. Se hai un ottimo prodotto, una buona canalizzazione di marketing e un buon team che sa come convertire i lead, è possibile guadagnare una quantità di denaro davvero enorme. Qualsiasi azienda può farlo e ogni azienda dovrebbe vendere online".

Belfort dopo l'arresto per frode e riciclaggio ha passato 36 mesi in carcere e, in virtù della collaborazione con l'Fbi, sta lavorando per risarcire le vittime. Ha raccontato la sua storia in un libro, "The Wolf of Wall Street", da cui Scorsese ha tratto il celebre film con protagonista Leonardo DiCaprio. Così risponde alla domanda se il Lupo oggi ha dei rimorsi: "Trent'anni fa mi sarebbe piaciuto sapere quello di cui mi sto occupando oggi. Il mio più grande obiettivo è quello di essere conosciuto come la storia del riscatto definitivo".

L'ex Lupo oggi propone corsi motivazionali e di marketing focalizzati sul digitale: "La cosa grandiosa di Straight Line (il nome del suo corso, ndr) è che funziona su ogni singola piattaforma esistente. Il mio team e i nostri clienti stanno attualmente utilizzano Straight Line per chiudere vendite ad un livello altissimo online, di persona e al telefono. E' un metodo che semplicemente funziona. Essere in grado di connettersi direttamente con i clienti è una delle più grandi scoperte di sempre. Personalmente, negli anni, ho coltivato un seguito non indifferente su Internet, che crea costantemente nuovi contatti per il mio team di vendita su scala mondiale. Creare un business online richiede tempo, ma i vantaggi finanziari che si possono ottenere costruendo un seguito sui social media e quindi commercializzando prodotti con il giusto metodo, sono semplicemente troppo grandi per essere ignorati. Non può essere facoltativo".

Belfort interverrà nell'evento virtuale interattivo “InfomarketingX La Resistencia” di Mik Cosentino dedicato alle strategie in tema di marketing, vendita e biohacking insieme a Dan Lok e Frank Kern.

