Altro che assembramenti. Selvaggia Lucarelli se la prende con la metro di Roma

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la metropolitana di Roma. E non per i cronici ritardi o disservizi ma proprio per i tanti assembramenti che in queste ore sono sotto gli occhi di tutti. Il governo pensa a misure per contrastare la diffusione del coronavirus attraverso il coprifuoco a mezzanotte o il divieto degli sport di contatto. Ma la situazione sotto la metro di Roma è sempre un'emergenza.

Possiamo pure intervenire su assembramenti fuori dai locali e vietare il calcetto, ma questa inevitabilmente resta la situazione (per dire) sulla metro. pic.twitter.com/VshhuyowxL — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 11, 2020

"Possiamo pure intervenire su assembramenti fuori dai locali e vietare il calcetto - scrive la Lucarelli su Twitter - ma questa inevitabilmente resta la situazione (per dire) sulla metro".

