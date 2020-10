Minacce choc alla sindaca FdI Noemi Tartabini, individuati i responsabili

08 ottobre 2020 a

Era stata ritratta appesa a testa in giù, con la scritta "tacere, ubbidire, penzolare". Ma gli autori delle minacce contro la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini, di Fratelli d’Italia sono stati individuati dalla Digos della Questura di Macerata. All’epoca dell’intimidazione, alcuni mesi fa, la sindaca del comune marchigiano era in avanzato stato di gravidanza. Nella stessa occasione, minacce erano state rivolte anche al questore di Macerata, Antonio Pignataro, per la sua lotta senza sosta contro la cannabis ’light’ e lo spaccio di stupefacenti.

Mesi di indagini, che non si sono fermate neanche durante il lockdown, con il coordinamento del procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio, hanno permesso di raccogliere consistenti indizi e prove che hanno portato agli autori delle minacce, ritenuti dagli investigaotri elementi di estrema sinistra e legati agli ambienti della cannabis ’light’.

Gli uomini della Digos della Questura di Macerata, guidati dalla dr.ssa Pascucci , hanno individuato i diretti responsabili delle minacce.

