Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti

Matteo Bassetti è il primario di Malattie Infettive al San Martino di Genova. Intervistato da Radio Radio spiega perché le mascherine sono utili ma vanno consigliate senza seminare il terrore tra gli italiani. "La malattia è in circolazione - spiega Bassetti - ma con 55.000 positivi abbiamo 250 persone in terapia intensiva. Si tratta dello 0,5 % mentre a marzo eravamo al 5%. Ormai siamo stabili anche sui casi con circa il 2% dei tamponi positivi. Questo vuol dire che il virus circola ma sempre con la stessa percentuale. Chiaro che al crescere dei tamponi crescono i positivi. Lo stato d’emergenza è utile se serve a sveltire la burocrazia ma dev'essere chiaramente detto che non siamo più alla diffusione che c’era a marzo".

Sul tema mascherine Bassetti non ha dubbi: utili ma solo se usate insieme ad altre precauzioni. "Le mascherine hanno senso solo con altre misure - conferma il primario di Malattie infettive - Da sole sono solo un elemento esteriore, visibile, di obbedienza agli ordini ma gli italiani sono stati molto corretti...sino ad ora. Bisogna essere prudenti e portare le mascherine ma senza seminare terrore. Si tratta di un’utile misura preventiva ma il Covid19 non è la peste bubbonica del trecento".

