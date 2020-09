Caos vaccini, emergenza nazionale per l'antinfluenzale: pochi ordini, milioni di persone scoperte

28 settembre 2020 a

a

a

Per la seconda volta il governo si è fatto trovare impreparato dalla emergenza sanitaria. A febbraio non aveva mascherine e dpi, ora non ha trattato con case farmaceutiche le dosi del vaccino anti influenzale che sarebbero servite. L’emergenza è in tutta Italia, e adesso diventerà un problemone distinguere fra influenza e Covid. "Gli ordini sono partiti solo per le fasce deboli lasciando così scoperte milioni di persone" si legge sul Messaggero. Federfarma denuncia infatti che i bandi sarebbero stati aperti in ritardo e per questo motivo le farmacie sarebbero sprovviste. Governo e Regioni non hanno tenuto conto degli under 60 che non sarebbero soggetti a rischio. Il caso dunque del Lazio non sarebbe isolato, si tratta di un'emergenza nazionale.

Caos influenza nel Lazio, caccia al vaccino che non c'è

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.