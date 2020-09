Willy Monteiro, i risultati raccapriccianti dell'autopsia: il cuore spaccato in due

26 settembre 2020 a

Fegato e cuore completamente spappolati. E' stato impossibile stabilire la causa esatta della morte di Willy Monteiro Duarte ammazzato di botte nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro in provincia di Roma: i dati che emergono dalla relazione degli specialisti di Tor Vergata sulla violenza subita dal giovane nel pestaggio di Colleferro sono raccapriccianti: "Il cuore - si legge nel documento - aveva una lesione di sette centimetri". I medici non escludono nemmeno l'ipotesi che nel pestaggio - ad opera dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia - possano essere state utilizzate armi contundenti, come un bastone, una spranga o un tirapugni, come del resto gli indagati avevano già fatto in passato.

