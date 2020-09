Fabrizio Corona vuole Luis Suarez in galera: altrimenti la legge non è uguale per tutti

24 settembre 2020 a

Cinque anni di galera, poi la comunità e i domiciliari. Fabrizio Corona ha pagato e sta pagando i suoi errori. E per questo sbotta sul caso di Luis Suarez, il calciatore del Barcellona finito al centro di un'inchiesta sul suo esame di italiano all'Università per gli Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza che sarebbe stato concordato in anticipo. "È una delle cose più vergognose successe in Italia, se non ci saranno custodie cautelari vuol dire che le regole non valgono per tutti", commenta amaro Corona che si aspetta "notizia clamorose" nei prossimi giorni.

