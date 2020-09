Macerata, la Questura sequestra cento chili di marijuana: destinata a studenti di medie e superiori

19 settembre 2020 a

La squadra mobile della Questura di Macerata ha sequestrato oltre 100 chilogrammi di marijuana destinati agli studenti delle scuole medie e superiori della città. Dopo settimane di servizi di appostamenti e pedinamenti è stata scovata la base dove era custodita la droga pronta allo spaccio e di procedere all'arresto di un giovane di 41 anni residente in provincia. Il questore Antonio Pignataro ha sottolineato l'incessante attività investigativa davanti alle scuole svolta nell'ambito del progetto "Scuole sicure" che ha coinvolto numerosi poliziotti in borghese della squadra mobile che guidati sempre dal motto "Disciplina e Onore" che il capo della Polizia Gabrielli richiama incessantemente in ogni occasione e che è insito ormai nel Dna di ogni poliziotto ha permesso di ottenere questo importante e significativo risultato a tutela dei nostri ragazzi contro la cultura della morte e contro chi vuole avvelenare il futuro della nostra società.

