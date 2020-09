"La formazione è la strada per riprendersi dalla crisi. E con il Fondo Conoscenza la finanziamo"

Parla il direttore del Fondo Raffaele Modica

La formazione da sempre rappresenta il volano dello sviluppo economico perché svolge due funzioni vitali per il sistema impresa, da un lato migliora le competenze del personale adeguandolo all’innovazione tecnologica dall’altro sviluppa le competenze sulla sicurezza che il più delle volte determina un senso di squadra che è una garanzia di solidarietà e successo. Parliamo di formazione con Raffaele Modica direttore del Fondo Conoscenza

Cosa è il Fondo Conoscenza?

"Fondo Conoscenza è il Fondo Interprofessionale promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo tra le Parti Sociali, frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/2000 in materia di pariteticità. Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e s.m.i, a finanziare in tutto o in parte Piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali rivolti ai lavoratori delle aziende aderenti, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani".

Quali sono i progetti per il 2020?

"Con l’Avviso 1/2020 che consenta alle aziende di realizzare piani formativi “su misura” per i propri dipendenti, oltre a finanziare i Piani Formativi aziendali, territoriali e settoriali, condivisi dalle Parti Sociali, finalizzati a sostenere la formazione in ingresso, l’aggiornamento, la ri/qualificazione e la riconversione delle competenze professionali dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, intende in particolare incentivare e premiare la realizzazione di Piani Formativi: volti a promuovere il welfare aziendale e a incentivare lo sviluppo di progetti in grado di impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e sulla produttività delle imprese; volti a promuovere e sostenere una reale cultura della sostenibilità ambientale e della transizione energetica; finalizzati all’incremento della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in una logica di sistema, e al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, mediante percorsi formativi non obbligatori ai sensi della normativa vigente".

Che realtà rappresentate ?

"Con oltre 12.000 aziende aderenti, Fondo Conoscenza diventa sempre più protagonista nel panorama nazionale tra i Fondi Interprofessionali per la formazione continua. Si tratta di una realtà che cresce molto velocemente grazie alla semplicità di accesso ai finanziamenti".

In cosa consiste la formazione continua?

"La formazione continua è un importante leva strategica che permette alle imprese e ai lavoratori di competere e stare sul mercato. Va detto però che dal 2014 sulle risorse destinate ai Fondi interprofessionali attraverso il trasferimento di una parte del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria (lo 0,30% della massa salariale lorda), pesa il prelievo annuale stabilito nelle Leggi di stabilità che si sono susseguite, abbassando di fatto la percentuale allo 0,19, una misura che certamente riduce le potenzialità della formazione continua a fronte di una necessità sempre crescente di investimenti”, conclude il Direttore generale di Fondo Conoscenza. Una delle peculiarità di Fondo Conoscenza è del contatto diretto con gli aderenti; oltre ad erogare finanziamenti, ai Fondi è assegnata la missione di favorire la diffusione della cultura della formazione continua tra le aziende ed i lavoratori. Il 14 ottobre alle 15 organizziamo un webinar online e una diretta Facebook con esperti del mondo della formazione e del Lavoro dal titolo La formazione per rilanciare le imprese italiane".

Si parla molto di sicurezza nei luoghi di lavoro post Covid, cosa propone il Fondo Conoscenza?

"Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza, riunitosi il 04/06/2020, visto e considerato il protrarsi delle misure di contenimento del COVID-19 e dell’adozione di adeguati interventi finalizzati alla prevenzione, che interesseranno tutto il 2020 e in parte anche il 2021, ha deliberato le seguenti importanti novità e modifiche dell’Avviso 1/2020: aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso 1/2020; l'incentivo di piani formativi, che tengano conto esclusivamente dell’esperienza derivante dall’emergenza COVID19, con particolare riferimento alle misure di prevenzione sui luoghi di lavoro, all’innovazione dei modelli di organizzazione del lavoro, dei prodotti/servizi offerti, e più in generale alla trasformazione digitale applicata ai processi aziendali.

