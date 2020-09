Andrea Melchiorre, l'influencer diventa prigioniero del Covid

Sullo stesso argomento: Andrea Melchiorre: per non infettare tutti mi sono chiuso in casa

Andrea Melchiorre, noto influencer romano, più di un milione di follower su Instagram (@andreamelchiorre1) e Ceo & Founder dell’e-commerce Saveone, risultato positivo al Covid durante una vacanza in Sardegna, aveva deciso (come annunciato precedentemente al quotidiano IL Tempo) di fare la quarantena in Costa Smeralda per evitare di “contagiare altre persone nel viaggio di ritorno in traghetto”. Ad oggi è ancora lì. Il prossimo tampone lo farà domenica prossima, ma intanto, lavora in video conferenza e mentre prepara il sugo per la pasta, segue lo shooting per la sua campagna aziendale dallo smartphone.

Doveva essere lei nelle foto, ed invece dirige tutto da remoto?

“E già, avevo molte collaborazioni e appuntamenti di lavoro, ma ho dovuto lasciare. Sono trenta giorni che sono qui e le spese corrono. la fortuna è che mi sento bene”.

Mi scusi ma le Istituzioni la stanno supportando?

“No, nessuno. Solo l’Asl locale, per il resto se non avessi avuto la disponibilità economica, non saprei come avrei fatto. Mi sento abbandonato, e da parte delle istituzioni non c’è stato nessun interesse”.

E lei poi è stato uno dei pochissimi che ha preferito fare i controlli prima di rientrare?

“Lo rifarei, anche con mille difficoltà, il rispetto per gli altri per me è fondamentale, ma non avrei mai immaginato una situazione così surreale. Per il lavoro, poi, are l’art director di una campagna da remoto non è facilissimo, ma ci proviamo”.

Lo shooting non è una cosa semplicissima e lei nei video che posta su Instagram sembra essere anche molto esigente…

“Nel mio lavoro ci metto l’anima, spero di tornare presto a casa, nella nuova casa di Milano”.

