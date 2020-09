A Napoli arrivano i monopattini in sharing. Dopo 24 ore il primo arresto per furto

10 settembre 2020 a

a

a

Tempo 24 ore ed è già stato sventato il primo furto. Il servizio comunale di monopattini elettrici a Napoli era partito da un giorno quando i Falchi della Squadra Mobile, nei pressi della Stazione Centrale, hanno notato una persona accucciata dietro un'auto che stava staccando la targhetta identificativa di un mezzo Helbiz in sharing. Arrestato per furto aggravato un 34enne di origine marocchina, denunciato anche per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. È stato accertato dai poliziotti, era stato lasciato dall'ultimo cliente poco distante. Il marocchino ha poi trascinato il monopattino elettrico con ancora il blocco inserito e l'allarme sonoro attivato fino in via Marvasi, luogo dell'intervento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.