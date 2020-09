Scuola, test sierologici a campione sugli studenti", l'annuncio della ministra Azzolina

08 settembre 2020 a

"I test sierologici ci sono, e tanto personale scolastico lo sta facendo. Ma non è pensato solo per loro. I test sierologici verranno fatti a campione anche sugli studenti perché serve a proteggere un po' tutti. Perché, ripeto, il rischio zero non esiste". Ad annunciarlo la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo alle domande davanti alla commissione Istruzione del Senato. La ministra ha poi aggiunto: "Abbiamo letto, in questi ultimi giorni, racconti ingiusti a carico della scuola. Titoli che fanno riferimento a docenti che non volevano sottoporsi al test sierologico, che non volevano svolgere i percorsi di integrazione e recupero degli apprendimenti, che volevano dichiararsi lavoratori fragili in massa per non tornare in aula. Niente di più falso".

