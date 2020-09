Il dolore di Rachele Mussolini per Willy: "Quei mostri vanno condannati senza pietà"

08 settembre 2020 a

Rachele Mussolini esprime tutto il suo dolore per la morte di Willy Monteiro, pestato a morte a Colleferro. La consigliera comunale di Roma per FdI lo fa con un video su Facebook a cui aggiunge solo poche parole: "Stasera bacchetto tutti". Un messaggio - come spiega lei stesssa - rivolto sia a "coloro che non gravitano attorno al mio partito sia nei confronti di chi appartiene alla mia sfera politica". Ma ciò che non si discute è che "quei mostri vanno condannati senza pietà".

Per la Mussolini tutto ciò che è accaduto è stato trasformato ed è finito per finire oggetto "di sciacallaggio per fini politici". La consigliera racconta che è stata costretta a rispondere su Facebook ai soliti commenti di qualcuno che le ha contestato addirittura di non aver diritto di parlare per "il cognome che porto". Oppure altri che hanno tirato in ballo la posizione di Fratelli d'Italia per contrastare l'immigrazione clandestina legandola ad un fatto che con il problema degli sbarchi non c'entra nulla.

