Sale il numero dei contagiati: 1.370, ma aumentano anche i tamponi. Dieci i morti

Sono 1.370 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.108 (differenza rispetto al giorno precedente +262). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 280.153. Lo rileva il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 10 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.563. Il totale degli attualmente positivi è di 33.789, di questi 1.760 sono ricoverati con sintomi, 143 sono in terapia intensiva (ieri erano 142, differenza +1) e 31.886 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 92.403 (differenza rispetto a ieri +39.850), per un totale di 9.364.213.

La regione col maggior incremento di positivi è la Lombardia con 271 nuovi casi (102.085 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 16.888. I nuovi tamponi sono 20.781 (differenza rispetto a ieri +11.693), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.736.911; Campania 249 nuovi casi (8.377 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 448. I nuovi tamponi sono 7.991 (differenza rispetto a ieri +3.729), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 467.131; Puglia 143 nuovi casi (6.042 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 567. I nuovi tamponi sono 3.590 (differenza rispetto a ieri +1.941), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 331.919; Lazio 129 nuovi casi (12.339 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 881. I nuovi tamponi sono 9.363 (differenza rispetto a ieri +131), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 669.290; Veneto 105 nuovi casi (24.118 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 2.132. I nuovi tamponi sono 9.504 (differenza rispetto a ieri +4.415), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.651.551; Emilia-Romagna 94 nuovi casi (32.854 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.465. I nuovi tamponi sono 12.486 (differenza rispetto a ieri +7.083), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 980.632; Sicilia 84 nuovi casi (4.849 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 289. I nuovi tamponi sono 5.214 (differenza rispetto a ieri +2.881), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 380.348; Liguria 64 nuovi casi (11.415 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 1.578. I nuovi tamponi sono 2.582 (differenza rispetto a ieri +1.838), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 254.193; Toscana 59 nuovi casi (12.558 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 1.145. I nuovi tamponi sono 5.824 (differenza rispetto a ieri +729), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 594.842; Sardegna 51 nuovi casi (2.615 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 136. I nuovi tamponi sono 1.352 (differenza rispetto a ieri +197), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 149.370; Piemonte 42 nuovi casi (33.335 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.152. I nuovi tamponi sono 3.948 (differenza rispetto a ieri +1.398), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 618.710; Marche 15 nuovi casi (7.384 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 988. I nuovi tamponi sono 1.216 (differenza rispetto a ieri +580), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 215.962; Abruzzo 14 nuovi casi (3.919 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 472. I nuovi tamponi sono 867 (differenza rispetto a ieri -78), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 167.478.

