Professione designer, la progettazione di interni e l'eccellenza italiana

Un designer sa che ha raggiunto la perfezione non quando non c’è più niente da aggiungere, ma quando non c’è più niente da togliere!” La nota frase di Antoine de Saint-Exupéry si rispecchia alla perfezione su uno dei fattori principe di cui un bravo interior designer deve fare tesoro per far sì che il suo operato sia essenziale ricercato e mai banale. Ed è proprio questo l’intento di ‘One Your Course Pratical Master in Interior Design’, organizzato a Roma da IDI – Italian Design Institute in collaborazione con lo studio Obicua Architettura che, non a caso, rispecchia il meglio dell’eccellenza made in Italy.

Una full immersion creata ad hoc dall’ Italian Design Institute dove i nuovi professionisti del futuro potranno apprendere tecniche di progettazione avanzate, imparando a gestire un progetto di design d’interni in tutte le sue fasi: dal concept, al disegno CAD e alla comunicazione e marketing del prodotto finale. Una speciale formula che permette nel week end di frequentare il corso anche a studenti e lavoratori che possono così prendere agevolmente parte ad un percorso formativo lungo un anno intero. Cenni storici sull’Interior Design, i cambiamenti e i trend innovativi del settore, la coerenza progettuale, la comunicazione del progetto, la logistica ed i flussi in relazione ai diversi tipi di utilizzo spaziale, virtual reality con tecnologie immersive, render statico e rendering real time, Unity 3D e Unreal Engine e naturalmente esercitazioni pratiche. Su questo e molto altro verterà il programma che vedrà impegnati professionisti del settore di altissimo livello conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Un modo ottimale per entrare davvero nel ‘vivo’ di questa eclettica professione come dichiara la giovane e promettente architetto Barbara P. : “Ho scelto questo percorso formativo perché sapevo mi avrebbe fatto ‘respirare’ da vicino i ‘protagonisti’ e l’ambiente lavorativo che ho deciso di intraprendere con entusiasmo da tempo. Inoltre, la pandemia da Covid-19 ci ha fatto riscoprire l’importanza e la sensibilità giusta dell’ambiente che ci circonda. Per tutti noi sarà uno slancio in più emozionare, creando ambienti che siano il più vicino possibile alle esigenze delle persone. “

Programma che li vedrà impegnati - face to face- con gli architetti del noto e conosciuto studio OBICUA Architettura, guidato dai soci Massimiliano Brugia, Valerio Campi e Lucia Catenacci, i cui progetti, dal 2008 ad oggi, hanno vinto numerosi premi e riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. OBICUA Architettura è una firma versatile e design-oriented che, pur mantenendo un’ispirazione locale, vede l’intero team costantemente coinvolto oltre il proprio perimetro d’azione, con progetti in piccola e grande scala. La progettazione di OBICUA si ispira sia al contesto storico-artistico sia a quello naturale, coniugando il meglio della tradizione italiana con il design d’eccellenza. I loro progetti sono attivamente pubblicate su riviste di settore internazionali e articoli tradotti in più di 10 lingue, il team di progettazione da sempre infattti continua a dedicarsi a progetti di rilievo, alcuni dei quali in paesi emergenti a più rapida crescita urbana, forti dell’esperienza maturata lavorando in metropoli come Accra (Ghana), Kuala Lumpur(Malesia) e Ulan Bator (Mongolia).

Fra i docenti presenti in aula anche Luigi Filetici che, dopo essersi laureato con lode in Architettura presso l’Università “La Sapienza” di Roma e aver frequentato vari corsi di perfezionamento, si dedica all’attività professionale nell’ambito dell’archi- tettura e delle fotografia. Negli anni ’90 realizza una serie di ricerche fotografiche. In questi stessi anni inizia a collaborare con le principali riviste del settore, nazionali ed internazionali, e a lavorare con studi di architettura e design ed artisti. Nel 2013 viene incaricato da editoriale Domus e studio ABDR di raccontare la Nuova Stazione Tiburtina. Dal 2002 insegna “comunicazione del progetto” all’Università La Sapienza di Roma, al Politecnico di Milano ed al master di interior design dell’Istituto Europeo di Design.

“Siamo davvero entusiasti di passare ‘il testimone’, se così si può dire, a questi giovani e futuri designer a cui speriamo di trasferire, nel corso del master (in collaborazione con IDI – Italian Design Institute), tutti i principi ispiratori che gli daranno la possibilità di ideare e dare forma agli spazi interni e intorno a loro, non dimenticandosi mai di emozionare ed emozionarsi nel farlo.” L’unicità di questa professione è proprio questa: suscitare con il proprio lavoro reazioni positive in linea con le persone e l’ambiente." dichiarano Lucia Catenacci, Valerio Campi e Massimiliano Brugia soci e fondatori dello studio Obicua architettura con base a Roma e Milano.