Una scuola già chiusa per Covid. C'è un positivo, scatta il protocollo

31 agosto 2020 a

a

a

Una scuola è già chiusa per Covid. È accaduto a Verbania dove l’ISS Cobianchi è stato chiuso per una sanificazione straordinaria dopo che un operatore è risultato positivo al coronavirus. Nella scuola dal 26 agosto si stavano svolgendo i corsi del Programma operativo nazionale Pon. "La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l’accesso in totale sicurezza. Tale data verrà comunicata il prima possibile”, ha dichiarato la dirigente scolastica dell'istituto Vincenza Maselli.