Hanno avuto sei mesi e non hanno fatto nulla. Ecco il disastro Azzolina

29 agosto 2020 a

a

a

La scuola sta per riaprire ma fa già acqua da tutte le parti. Gli attacchi vengono da Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia che ricorda come anche il Pd ha criticato la gestione della ministra Azzolina. E si va verso la mozione di sfiducia al ministro.

#Scuola, Andrea Delmastro #Fdi: "Le prime critiche vengono da Marcucci non da noi, hanno avuto 6 mesi per i banchi" https://t.co/7y1zvHromi — andrea delmastro (@DelmastroAndrea) August 28, 2020

Delmastro di Fratelli d'Italia va all'attacco: "Le prime critiche vengono proprio dal capogruppo del Pd Marcuzzi che ha definito inadeguata la ministra Azzolina e insufficiente il suo operato. Per i banchi non c'è stato un bando tempestivo e non sappiamo se arriveranno in tempo per le lezioni. Sul trasporto pubblico, poi, hanno definito i compagni di classe "congiunti". Ci sono clamorose manchevolezze per la ministra Azzolina. Hanno avuto 6 mesi per fare un bando per i nuovi banchi. Infine l'organico nelle scuole che è stato clamorosamente sottovalutato e non è corrispondente al fabbisogno delle regioni. Come se non bastasse non è stato affrontato il problema del pre-scuola e post-scuola. Insomma è un disastro su tutti i fronti".