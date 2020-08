Accordo trovato sul trasporto pubblico locale: i mezzi possono riempirsi all'80% e per i tragitti brevi al 100%

31 agosto 2020 a

È stato trovato l'accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata: a quanto si apprende da fonti ministeriali l'intesa riguarderebbe una capienza massima sui mezzi pubblici dell'80% che potrebbe essere ampliata al 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti.

Approvate in Conferenza Unificata le «Linee guida» del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. È quanto si legge in una nota del Mit. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese.

La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. È raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).