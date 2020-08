Coronavirus, i contagi giornalieri scendono sotto quota mille: 996 nuovi casi e 6 morti

31 agosto 2020 a

Torna sotto quota mille il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i nuovi positivi sono stati 996 contro i 1.365 di ieri per un totale di 269.214 dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 26.078 gli attualmente positivi nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore si sono poi registrati 6 decessi, due in più rispetto a ieri, che portano il totale a 35.483.

A oggi nel Lazio sono 3.174 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 2.839 sono in isolamento domiciliare. Mentre 335 persone sono ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva. Infine, 878 persone sono decedute e 7.139 guarite. In totale sono stati esaminati 11.191 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

«Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%). Da domani pomeriggio attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Sono partiti questa mattina i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.