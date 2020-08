Daniele Mondello, dedica d'amore struggente a Viviana e Gioele: ora datemi la forza

30 agosto 2020 a

a

a

Dal matrimonio con Viviana Parisi alla nascita di Gioele. Daniele Mondello racconta in un video e in una lettera - consegnati in esclusiva a NewsMediaset - tutto l'amore e il dolore dopo la tragedia di Caronia. Nel giorno del loro 17esimo anniversario di nozze ripercorre i momenti più belli della vita insieme. "Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno" scrive.

"Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Dicevi sempre che ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importa il risultato o i mezzi a disposizione ma il sentimento che metti dentro quello che fai".

L'incidente dello scorso 3 agosto e la morte di Viviana e Gioele restano ancora avvolte in un alone di mistero. "Non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele" aveva detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, mettendo la parola fine a indiscrezioni e ricostruzioni di stampa che in questi giorni avevano accreditato, come pista più probabile, la morte del piccolo durante o poco dopo l'incidente con il furgone nella galleria dell'autostrada Messina-Palermo il 3 agosto scorso.

Mentre quindi tutte le piste restano ancora percorribili, da quella dell'omicidio-suicidio, a quella dell'aggressione da parte di animali selvatici, fino alla tragica fatalità Daniele Mondello prova a cercare un po' di pace: "Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Mi mancate, vi amo" scrive nella dedica per la moglie e il figlio.