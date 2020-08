Salvini si fa beffa della Festa dell'Unità: "Attenti, non spingete..."

29 agosto 2020 a

a

a

Matteo Salvini non si fa sfuggire l'occasione di prendere in giro il Partito democratico. "Festa dell'Unità di Stienta (Rovigo), non spingete" scrive il leader della Lega su Twitter, postando il video della festa Dem nel paese del Veneto. Nel filmato, infatti, l'evento democratico è un deserto.

Festa dell'Unità di Stienta (Rovigo), non spingete! pic.twitter.com/ihOyNMtbsj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 29, 2020

Sulle note di "Quattro amici al bar" di Gino Paoli si vede che i posti a sedere sono praticamente tutti vuoti. Sulle porte d'ingresso si possono leggere i cartelli con scritto: "Attendere il proprio turno, il personale avrà cura di farvi accomodare nel più breve tempo possibile". Il problema è che non c'è nessuno da far accomodare. Altri cartelli invitano a mantenere la distanza necessaria per evitare assembramenti. Anche in questo caso si tratta di una precauzione inutile. Il distanziamento tra i vari partecipanti è di gran lunga superiore a quanto prescritto.