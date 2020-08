Briatore lascia l'ospedale e la Gregoraci è pronta a entrare al Grande Fratello Vip

29 agosto 2020 a

Mentre Flavio Briatore esce dall'ospedale San Raffaele di Milano e a causa della sua positività al Covid va in isolamento a casa di Daniela Santanchè, Elisabetta Gregoraci si prepara ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Briatore inizierà la sua avventura il 14 settembre, in concomitanza con l'apertura delle scuole.

La prima preoccupazione della Gregoraci è lasciare il figlio. "Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c’è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un pò da una mamma così fisica, rompiscatole", ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo la notizia della positività del papà Flavio Briatore, Nathan ha fatto il tampone ed è risultato negativo, tranquillizza Gregoraci: "Anche io sto bene". Per quanto riguarda il "caso Sardegna" la showgirl ammette che il problema "non sono le notti sarde ma le notti in generale" perché "Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente". Consigli di prudenza anche all’ex marito? "Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine - risponde- sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua".