Migranti e Covid, RadioSavana inchioda il governo? Clandestini da Lampedusa a Ragusa senza controlli

"Il Covid 19 non lo diffondono i migranti" continuano a rassicurare gli esperti perché la percentuale dei positivi tra gli sbarchi sarebbe minimale. Eppure sui social spunta la video prova di come i clandestini continuino a sbarcare indisturbati, senza controlli e liberi girovagare da una città italiana all'altra. "Guardare tutto il video. Ecco la prova di come il Governo ci sta prendendo per il c***" denuncia l'account Twitter RadioSavana pubblicando il filmato di quattro tunisini che sbarcano a Lampedusa: tre giorni dopo uno è al mare a Ragusa, l'altro in piazza a Santa Croce Camerina. "Ecco come si diffonde il coronavirus" sostengono.

D'altronde anche la ministra dell’interno Luciana Lamorgese – in un’intervista al Corriere della sera lo scorso 28 luglio – parlando degli ultimi arrivi di migranti a Lampedusa aveva parlato di “flussi incontrollati che creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale” spedendo l’esercito in Sicilia dopo le fughe dai centri di accoglienza.